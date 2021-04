Google gaat aardbevingen in Griekenland via Androidtelefoons detecteren

Google gaat een waarschuwingssysteem waarbij het Androidtelefoons van mensen gebruikt om aardbevingen te detecteren ook in Griekenland en Nieuw-Zeeland inzetten. Het Android Earthquake Alerts System werd vorig jaar al in de VS uitgerold en maakt gebruik van de versnellingsmeter die in een smartphone aanwezig is. Volgens Google verandert deze sensor telefoons in een mini-seismograaf.

De versnellingsmeter kan trillingen waarnemen die op een aardbeving kunnen duiden. Wanneer het Androidtoestel vermoedt dat het om een aardbeving gaat wordt er een signaal naar een Google-server gestuurd, alsmede de locatie waar de trilling werd waargenomen. De server combineert vervolgens de informatie van alle telefoons om te bepalen of er een aardbeving gaande is. Wanneer dit het geval is kan Google gebruikers waarschuwen.

Gebruikers worden gewaarschuwd wanneer ze via Google zoeken op de term "Earthquake near me". Daarnaast zullen Androidgebruikers in Griekenland en Nieuw-Zeeland automatisch waarschuwingen voor aardbevingen in hun omgeving ontvangen. Eerder was dit al het geval voor gebruikers in de Amerikaanse staat Californië. Gebruikers die de meldingen niet willen ontvangen kunnen die via het instellingenmenu uitschakelen.

Google hoopt door de informatie van miljoenen Androidtelefoons te verzamelen het grootste aardbevingsdetectienetwerk ter wereld op te zetten. Het techbedrijf is van plan om de op "Android-gebaseerde aardbevingsdetectie" in de toekomst in meer landen te gaan gebruiken. De feature zal via Google Play Services op nagenoeg alle Androidtoestellen worden geïnstalleerd en is via Location Services in of uit te schakelen.