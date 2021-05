Kwetsbaarheid in ExifTool maakt remote code execution mogelijk

Een kwetsbaarheid in ExifTool, software voor het bekijken en aanpassen van metadata in allerlei soorten bestanden, maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op het systeem uit te voeren als er een malafide afbeelding wordt geopend.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-22204, wordt veroorzaakt door de manier waarop ExifTool omgaat met gebruikersdata in het DjVu-bestandsformaat. Een aanvaller kan hier via een geldige afbeelding misbruik maken om zijn code op het systeem van de gebruiker uit te voeren. Verdere details over het lek zijn niet gegeven. De kwetsbaarheid is verholpen in ExifTool versie 12.24 en nieuwer.

Beveiligingsonderzoeker William Bowling, die het lek ontdekte, maakte een demonstratie waarbij een aanval op een kwetsbare versie wordt getoond. ExifTool is beschikbaar als een platformonafhankelijke Perl-library, maar ook als losse applicatie voor macOS en Windows.