Swiss Cloud verwacht woensdag hersteld te zijn van ransomware-aanval

Cloudprovider Swiss Cloud die op 27 april door een ransomware-aanval werd getroffen, wat grote gevolgen had voor de dienstverlening aan duizenden klanten, verwacht aanstaande woensdag 5 mei weer volledig operationeel te zijn. Door de aanval vielen delen van de infrastructuur van Swiss Cloud uit en hadden 6500 klanten geen toegang meer tot de diensten van de provider.

Getroffen servers moesten individueel worden opgeschoond en opnieuw geconfigureerd, wat dit weekend is gedaan. Daardoor is de myMAIL-applicatie (e-mail, kalender, taken en contacten) sinds gisterenavond weer beschikbaar. De cloudprovider is nu bezig met het herstellen van de individuele diensten. Het is de verwachting dat de systemen, na een downtime van zo'n negen dagen, vanaf woensdag weer zijn te gebruiken.

Swiss Cloud zegt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de aanvallers klantgegevens hebben gestolen. Of er losgeld is betaald wordt niet door het bedrijf gemeld.