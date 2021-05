Microsoft verwijdert Adobe Flash Player in juli van Windows-computers

Microsoft rolt in juli van dit jaar een update uit die Adobe Flash Player van Windows-computers verwijdert. Flash Player wordt sinds dit jaar niet meer door Adobe ondersteund en ook verschillende browserontwikkelaars hebben inmiddels de ondersteuning van de technologie uit hun browsers verwijderd. Daarnaast kwam Adobe met een update waardoor Flash Player sinds 12 januari geen Flash-content meer afspeelt.

Om Flash Player van systemen te verwijderen kwam Microsoft vorig jaar al met Update KB4577586. Gebruikers die Flash Player van hun systeem willen hebben moeten deze update handmatig via de Microsoft Catalog downloaden en installeren. Microsoft kondigde aan dat de update ook via Windows Update zou worden uitgerold. Nu heeft het techbedrijf hierover meer informatie gegeven.

In juni zal update KB4577586 worden toegevoegd aan de Preview Update voor Windows 10 versie 1809 en nieuwer. Het gaat hier echter om een optionele update. Vanaf juli is het einde van Flash Player definitief, want dan zal de update die de technologie verwijdert via Windows Update op alle Windows 10-computers worden uitgevoerd, alsmede op systemen die Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Embedded 8 Standard draaien. Tevens zal Flash Player bij het updaten naar Windows 10 versie 21H1 of nieuwer worden verwijderd.