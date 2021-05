Mozilla laat Firefox-updates voortaan in achtergrond uitvoeren

Mozilla gaat het updatemechanisme van Firefox aanpassen waardoor beveiligingsupdates en andere patches voortaan in de achtergrond worden gedownload en uitgevoerd, net als bij op Chromium-gebaseerde browsers het geval is. Dit moet het up-to-date houden van de browser voor gebruikers vereenvoudigen, zo laat Mozilla in de aankondiging weten.

Met de lancering van Firefox 89 zal de browser wanneer die niet actief is periodiek op updates controleren. Hiervoor wordt er een taak aangemaakt die Firefox in een zogenoemde headless "background task mode" start. Elke zeven uur wordt deze taak uitgevoerd. Wanneer Firefox wel actief is vindt de controle niet plaats en zal de browser ook niet worden herstart.

Firefox-gebruikers hebben de mogelijkheid om de controle op updates in de achtergrond uit te schakelen. Het nieuwe updatemechanisme is toegevoegd aan de laatste versie van Firefox Nightly, een vroege testversie van de browser. De releaseversie van Firefox 89 staat gepland voor 1 juni aanstaande.