Advocaten verdachten datadiefstal GGD willen onderzoek naar werkinstructies

De advocaten van twee mannen die worden verdacht van het stelen van persoonsgegevens uit systemen van de GGD willen dat er nader onderzoek plaatsvindt naar de werkinstructies die hun cliënten kregen. Die zouden namelijk zonder deugdelijke training aan het werk zijn gezet, waardoor ze zich niet bewust waren van de risico's van het lekken van vertrouwelijke gegevens. Dat meldt de NOS vandaag.

De datadiefstal bij de GGD raakte duizend Nederlanders die een coronatest lieten doen. Van deze personen zijn de gegevens ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. De gestolen data bestaat uit naam, adres, telefoon, e-mailadres, burgerservicenummer en nationaliteit. Het is voor de GGD nog altijd onduidelijk in welke periode de gegevens zijn gestolen en in welke gevallen ze zijn verkocht.

Het onderzoek dat na de ontdekking van de datadiefstal werd ingesteld leidde tot de aanhouding van zeven verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Twee van hen verschenen vandaag voor het eerst voor de rechter. "Ik dacht dat ik gewoon op dossiers mocht klikken, Er werd nooit iets over gezegd. Die foto's heb ik gestuurd naar iemand die ook bij de GGD werkt. Ik dacht dat het mocht als ik het binnen de GGD hield", zo liet één van de verdachten weten.

De advocaten willen een onderzoek naar de werkinstructies die hun cliënten kregen. De verdachten, die vanuit huis werkten, moesten twee online trainingen volgen. Ze stellen dat het vooral een kwestie van 'doorklikken en afvinken' was om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. De advocaten willen ook de teamleiders van Teleperformance ondervragen over het bewust maken van medewerkers over de bescherming van privacy. Teleperformance is het door de GGD ingehuurde callcenter. Volgens het Openbaar Ministerie is dit onnodig en hadden de verdachten moeten weten dat ze geen gegevens mochten doorspelen.