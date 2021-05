Stalkerware op Androidtelefoons niet altijd opgemerkt door virusscanner

Virusscanners voor Androidtelefoons slagen er niet altijd in om stalkerware te detecteren waardoor gebruikers van deze toestellen risico lopen. Stalkerware is de benaming voor commercieel verkrijgbare software waarmee smartphone- en computergebruikers zijn te bespioneren.

De software wordt zonder medeweten van het slachtoffer op zijn of haar telefoon of computer geïnstalleerd en geeft de gebruiker onder andere toegang tot ontvangen en verstuurde berichten, locatie, foto's en andere data van het slachtoffer. Een kenmerk van stalkerware is dat het de nodige moeite doet om niet te worden opgemerkt. De software wordt onder andere gebruikt door stalkers, ex-partners en echtgenoten die zich aan huiselijk geweld schuldig maken, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

"Helaas wordt stalkerware steeds vaker gebruikt, zelfs in deze tijden van lockdown", zegt Andreas Clementi, ceo en oprichter van het Oostenrijkse testlab AV-Comparatives. Het testlab besloot tien antivirusprogramma's voor Android met twintig verschillende stalkerware-apps te testen. Alleen G Data slaagt erin om alle twintig stalkerware-apps te detecteren. NortonLifeLock eindigt onderaan, de virusscanner mist de helft van de stalkerware-apps. Verschillende stalkerware-apps die bij dezelfde test een jaar geleden wel werden gedetecteerd, werden nu niet door de virusscanners opgemerkt.

"Net als met "normale" malware is er een kat-en-muisspel tussen de makers van stalkerware en antivirusleveranciers", stelt AV-Comparatives. Het testlab adviseert mensen daarnaast om geen gebruik van stalkerware te maken. "Er is een goede kans dat stalkerware wordt ontdekt. Wat de juridische status van de software ook mag zijn, stalking is in veel landen een misdrijf." De namen van de gebruikte stalkerware-apps zijn niet bekendgemaakt.