EFF publiceert privacytips voor smartphonegebruikers

Besturingssystemen voor smartphones zijn niet ontwikkeld met de privacy van gebruikers in het achterhoofd en door de jaren heen uitgebreid met allerlei mogelijkheden waardoor de privacy en digitale veiligheid van gebruikers gevaar loopt, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Dat heeft verschillende "zelfverdedigingstips" voor smartphonegebruikers gegeven die onder andere de privacy moeten beschermen.

De tips kijken zowel naar de software als hardware van telefoons en welke privacy- en beveiligingsrisico's ze opleveren. Zo wordt er onder andere ingegaan op de voor- en nadelen van het uitschakelen van de telefoon. Volgens de EFF maken veel mensen zich zorgen dat telefoons kunnen worden gemonitord en schakelen die daarom uit bij gevoelige gesprekken of verwijderen zelfs de batterij.

Deze laatste maatregel wordt genomen vanwege malware die het scherm van de telefoon uitschakelt, waardoor het lijkt alsof die uitstaat, maar de gebruiker nog steeds wordt gemonitord. Daardoor kunnen gebruikers ten onrechte denken dat hun telefoon uitstaat terwijl dit niet zo is. "Dergelijke malware bestaat, in ieder geval voor een aantal toestellen, hoewel we weinig informatie hebben over hoe goed die werkt en hoe vaak die wordt gebruikt", stelt de EFF.

Daarnaast is het bij nieuwere modellen smartphones ook lastiger om de batterij te verwijderen. Een ander punt dat de EFF aankaart is dat het uitschakelen van de telefoon in bepaalde gevallen een eenvoudige oplossing is om surveillance te voorkomen, maar het ook mogelijk maakt om te correleren waar het toestel precies was uitgeschakeld.

Verder gaat de EFF in op het gebruik van zogenoemde "burner phones". Prepaid wegwerptelefoons die niet aan de gebruiker zijn te koppelen. Een probleem met burner phones is het telefoongedrag van mensen, waarbij een specifieke combinatie van telefoonnummers wordt gebeld, dat de beller kan ontmaskeren.

Om overheidssurveillance te voorkomen is het volgens de burgerrechtenbeweging dan ook nodig om simkaarten en toestel niet opnieuw te gebruiken, niet verschillende toestellen tegelijkertijd mee te nemen, een fysieke associatie tussen locaties en het gebruik van verschillende toestellen te voorkomen, geen burner phones als langetermijnoplossing te gebruiken en niet bij het gebruik van verschillende toestellen dezelfde mensen bellen of door hen gebeld worden.