Minister wil data uit auto’s gebruiken voor verbeteren van wegennet

Demissionair minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil data van auto's gebruiken voor het verbeteren van het Nederlandse wegennet. Hiermee zou tegen het einde van dit jaar moeten worden begonnen, zo liet Van Nieuwenhuizen in het televisieprogramma WNL Op Zondag weten.

"Auto’s zitten tegenwoordig vol met allerlei sensoren. Via de cloud zijn die online verbonden met de autofabrikanten. Stel je rijdt over een weg en er zit een gat in de weg dan registreert je auto dat je schokdemper opeens dertien procent omhoog gaat", merkte de minister op. "Als je niets doet met die informatie die al die sensoren van auto's voortdurend registreren is dat heel jammer. Daar kun je dus uit halen dat er inderdaad een gat in de weg zit, of dat het ergens glad is of dat er ergens iets anders aan de hand is."

De data die de auto's registreren wordt doorgegeven aan de fabrikanten. "Als dat nu bij ons terugkomt via de autofabrikant, de navigatiebedrijven naar de wegbeheerders dan kan dat bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat binnenkomen en op gereageerd worden, dan wordt het gat gerepareerd", ging de minister verder.

Volgens Van Nieuwenhuizen kan de informatie van auto's helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de wegen. "Het is zo jammer omdat niet te gebruiken." Er is al een test met vijftienduizend auto's geweest. Het gebruik van de data moet later dit jaar plaatsvinden. "We gaan vanaf het eind van het jaar starten. Er is nu een aanbesteding gedaan."

De minister merkte op dat er netjes met de data moet worden omgegaan en dat de overheid niet weet wie waar op welk moment en hoe hard heeft gereden. Van Nieuwenhuizen erkent dat de overheid in het verleden niet altijd goed met data is omgegaan. "Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en dat is niet erg als je er maar van leert. Daarom hebben we ook een Autoriteit Persoonsgegevens en andere clubs die daar goed naar kijken dat het op een veilige manier gebeurt."