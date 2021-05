Minder verdachten wegens cybercrime veroordeeld tot gevangenisstraf

Vorig jaar zijn er minder verdachten wegens het plegen van cybercrime veroordeeld tot een gevangenisstraf, zo laat het Openbaar Ministerie in het vandaag verschenen jaarbericht over 2020 weten. Het aantal cybercrimeverdachten dat voor de rechter verscheen of een straf door het OM kreeg opgelegd kende wel een sterke stijging.

Het aantal nieuw ingeschreven verdachten van cyberdelicten nam in een jaar toe van 390 naar 480, een toename van 23 procent. Verder nam het aantal verdachten van fraude met betaalproducten toe met 48 procent, van 450 naar 680 verdachten. Het aantal verdachten van fraude met onlinehandel steeg met zestien procent van 285 naar 330. Ten slotte nam het aantal verdachten van identiteitsfraude toe van 120 naar 140, een stijging van twintig procent.

Verder werden er 39 fenomeenonderzoeken in de tactische fase afgerond. Dit zijn complexe onderzoeken die uitgevoerd worden door de cybercrimeteams van de politie en die gericht zijn op de bestrijding van cybercriminelen die de individuele politie-eenheden overstijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brede bestrijding van ransomware en helpdeskfraude. Fenomeenonderzoeken kunnen worden gevolgd door preventiemaatregelen, verstoring van de cybercriminele activiteiten of het waarschuwen van slachtoffers.

Legde de rechter in 2019 nog vijftig keer een gevangenisstraf op, vorig jaar was dat 25 keer het geval. Net als in 2019 ging het vorig jaar in de meeste gevallen om een gevangenisstraf tot één jaar. In 2019 werd er één iemand wegens cybercrime veroordeeld tot een celstraf van meer dan vijf jaar. Een dergelijke straf werd vorig jaar niet opgelegd.