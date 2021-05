Telecomfabrikanten blij met vrije modemkeuze voor Ziggo-klanten

Europese fabrikanten van telecomapparatuur zijn blij met de uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten dat Ziggo-klanten het recht hebben om hun eigen router of modem te gebruiken in plaats van de door Ziggo geleverde apparatuur. Een klant van de internetprovider had bij de geschillencommissie geklaagd dat Ziggo hem niet toestond om zijn eigen modem aan te sluiten.

Volgens Ziggo is het netwerkaansluitpunt het aansluitpunt op de door Ziggo geleverde modem die verbonden wordt met het eindpunt van de in de woning van de klant uitkomende kabel. De commissie ziet dat anders en wijst naar Europese regelgeving dat met het netwerkaansluitpunt het eind van de kabel wordt bedoeld die het huis van een klant binnenkomt. De klant heeft vanaf dit punt zelf de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen modem.

Ziggo moet nu binnen drie weken de gegevens voor het aansluiten van een eigen modem op de coax-aansluiting op zijn website publiceren en het gebruik van een eigen modem faciliteren. Het VTKE, een alliantie van Europese fabrikanten van telecomapparatuur, is blij met de uitspraak. "Consumenten weten zelf het beste welke wensen ze hebben als het gaat om hun thuisnetwerk en zouden altijd de vrijheid moeten hebben om elke modem te kunnen kiezen die hierbij aansluit."

Mogelijk komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) later deze maand met een definitieve beleidsregel die ervoor moet zorgen dat eindgebruikers zelf hun eigen modem kunnen kiezen. Volgens de toezichthouder is een vrije modemkeuze vanwege verschillende redenen belangrijk. Het zou aanbieders van modems, routers en mediaboxen moeten stimuleren om een goed aanbod te doen op het gebied van prijs en functionaliteit. Daarnaast zou de vrije keuze voor meer innovatie moeten zorgen.

Tevens zou het de overstap naar een andere provider moeten vereenvoudigen, omdat de bestaande apparatuur naar een nieuwe provider kan worden meegenomen. Veiligheid is een andere belangrijke reden voor het invoeren van de vrije modemkeuze. "Een significante groep eindgebruikers heeft behoefte de veiligheid van hun persoonlijke gegevens zelf te beheren en willen daarom ook modems en routers kunnen kiezen die dergelijk beheer in hun ogen beter mogelijk maken", zo liet de ACM eerder al weten.

De Europese Unie is met verordening (EU) 2015/2120 al sinds 2015 voor vrije modemkeuze. Duitsland was in 2016 het eerste Europese land waar abonnees van internetproviders zelf hun modem mochten kiezen. Italië volgde in 2018. In Nederland zijn de klanten van enkele providers al vrij om te beslissen welk eindapparaat zij voor hun internetaansluiting willen gebruiken, maar dat is lang niet bij alle providers het geval.