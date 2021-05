Kritieke kwetsbaarheid in Windows maakt computerworm mogelijk

Tijdens de patchcyclus van mei heeft Microsoft 55 beveiligingslekken verholpen, waaronder een kritieke kwetsbaarheid die een computerworm mogelijk maakt, zo waarschuwt het techbedrijf. Organisaties worden dan ook opgeroepen om de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-31166, bevindt zich in de http protocol stack van Windows 10 en Windows Server. Door het versturen van een speciaal geprepareerd netwerkpakket naar een kwetsbare server die gebruikmaakt van deze stack (http.sys) voor het verwerken van pakketten kan een aanvaller willekeurige code met kernelrechten uitvoeren en zo het systeem volledig overnemen. Er is geen enkele interactie van gebruikers vereist.

Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst is het beveiligingslek met een 9,8 beoordeeld. Volgens Microsoft, dat het beveiligingslek zelf ontdekte, is misbruik van de kwetsbaarheid eenvoudig. Microsoft raadt organisaties dan ook aan om het patchen van servers prioriteit te geven.

"Het is slechts een kwestie van tijd voordat iemand achterhaalt hoe het speciaal geprepareerde pakket moet worden gemaakt en zullen we grootschalige aanvallen tegen Windows 10- en Windows Server-machines zien", zegt Adam Bunn van securitybedrijf Rapid7. Het Zero Day Initiative adviseert organisaties om de beveiligingsupdate voor CVE-2021-31166 bovenaan de lijst te zetten van te testen en uit te rollen patches.