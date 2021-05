Delftse gemeenteraad stopt met WhatsApp en kiest voor Teams

De Delftse gemeenteraad stopt met de communicatie via WhatsApp en gaat voortaan Microsoft Teams gebruiken. Afgelopen dinsdag nam de gemeenteraad van Delft met twee derde meerderheid een motie van D66 en STIP (Studenten Techniek In Politiek) aan om voor de communicatie tussen groepen raadsleden geen gebruik meer te maken van WhatsApp.

"We willen raadsleden niet dwingen per 15 mei met de voorwaarden van WhatsApp akkoord te gaan, waarmee ze toestemming geven voor het opslaan en delen van gebruikersinformatie", aldus fractievoorzitter Christine Bel. D66 noemt het nieuwe privacybeleid als reden voor de motie (pdf). "Vanaf 15 mei zijn alle gebruikers van WhatsApp verplicht om akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden van WhatsApp, dat onderdeel is van datagigant Facebook. Zonder dat akkoord wordt de app vanaf die datum onbruikbaar."

D66 maakt zich vooral zorgen over de metadata die wordt opgeslagen en gedeeld met derden. "Het gaat dus niet zozeer om de inhoud van de berichten, die zijn versleuteld, maar wel degelijk om privacygevoelige informatie, die voor de werking van de app helemaal niet nodig zijn", stelt Bel. De fractievoorzitter hoopt dat de motie tevens bijdraagt aan bewustwording rondom het belang van online privacy. "We willen dat mensen een geïnformeerde keuze kunnen maken en niet worden gedwongen om hun privacy in te leveren."