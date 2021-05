"Colonial Pipeline betaalde aanvallers bijna 5 miljoen dollar losgeld"

De Colonial Pipeline Company heeft de criminelen achter de ransomware-aanval op de grootste brandstofpijplijn van de Verenigde Staten bijna vijf miljoen dollar losgeld betaald, zo melden persbureau Bloomberg en The New York Times op basis van bronnen. Door de aanval raakte de brandstofvoorziening in meerdere Amerikaanse staten verstoord.

Het losgeld werd volgens bronnen enkele uren nadat de aanval met de DarkSide-ransomware had plaatsgevonden betaald. Vervolgens verstrekten de aanvallers een decryptietool voor het ontsleutelen van de versleutelde data. Eén van de bronnen stelt dat de geleverde tool zo traag was dat het bedrijf besloot om het systeem door middel van de eigen back-ups te herstellen. Sinds woensdagavond gaat er weer brandstof door de pijpleidingen van het bedrijf.

"Dat is goed nieuws, maar ik wil duidelijk zijn. We zullen dit niet meteen merken aan de pomp. Het is niet als het aandoen van het licht. Deze pijplijn is negenduizend kilometer lang en in zijn bestaan nog nooit volledig uitgeschakeld geweest. Nu moeten ze alles veilig weer aan de praat krijgen en dat gaat enige tijd duren en er kunnen zich problemen voordoen", aldus de Amerikaanse president Biden. Hij riep tankstations op om geen misbruik van de situatie te maken door hogere prijzen te rekenen.

Biden herhaalde dat Rusland niet achter de aanval zit, maar dat die wel vanuit Rusland is uitgevoerd. "We hebben direct contact met Moskou gehad over noodzaak voor verantwoordelijke landen om deze ransomware-aanvallen aan te pakken."