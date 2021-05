QNAP waarschuwt voor aanvallen tegen Roon-muziekserver

NAS-fabrikant QNAP waarschuwt gebruikers voor aanvallen waarbij misbruik wordt gemaakt van een kwetsbaarheid in de Roon-muziekserver waarvoor nog geen beveiligingsupdate beschikbaar is. Roon is software voor het streamen en beheren van muziek en kan op NAS-systemen worden geïnstalleerd.

Volgens QNAP zijn gebruikers die Roon-server 2021-02-01 en eerder hebben geïnstalleerd kwetsbaar voor aanvallen. Verdere details over de aanvallen en kwetsbaarheid worden niet gegeven. Wel stelt QNAP dat het Roon Labs over het probleem heeft geïnformeerd en bezig is met een onderzoek. De NAS-fabrikant zegt dat het zo snel mogelijk met meer informatie en beveiligingsupdates komt.

QNAP adviseert gebruikers om hun NAS niet vanaf het internet toegankelijk te maken. Tevens wordt aangeraden om Roon-server zolang er geen beveiligingsupdates beschikbaar zijn uit te schakelen.