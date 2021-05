Ierse ziekenhuizen annuleren afspraken wegens ransomware-aanval

Tal van Ierse ziekenhuizen hebben afspraken met patiënten geannuleerd wegens de ransomware-aanval op de nationale gezondheidszorg, zo laat de Health Service Executive (HSE) weten. Daarnaast kunnen patiënten bij onder andere operaties met vertragingen te maken krijgen. Afgelopen vrijdag werd de HSE door een aanval met de Conti-ransomware getroffen en besloot uit voorzorg alle systemen uit te schakelen.

De HSE heeft nu per ziekenhuis een overzicht van de gevolgen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat met name röntgen, bloed- en kijkonderzoeken zijn geannuleerd. De verstoringen zullen naar verwachting ook volgende week nog aanhouden. Patiënten wordt opgeroepen om de berichtgeving van hun ziekenhuis in de gaten te houden. De Ierse premier Micheál Martin liet vrijdag weten dat het losgeld van 20 miljoen dollar dat de aanvallers vragen niet zal worden betaald, melden RTE News en The Irish Times.

Er loopt nu een onderzoek naar de impact van de aanval en of de aanvallers patiëntendossiers hebben gecompromitteerd. De HSE stelt dat alle getroffen gegevens door middel van back-ups zijn te herstellen. Er wordt nu gekeken welke systemen weer veilig online kunnen komen. Ook in de laatste berichtgeving spreekt de HSE over een "geraffineerde aanval", maar details zijn nog altijd niet openbaar gemaakt.