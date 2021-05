Firefox Site Isolation moet tegen toekomstige Spectre-aanvallen beschermen

Mozilla gaat Firefox van een nieuwe beveiligingsmaatregel voorzien genaamd Site Isolation die gebruikers tegen toekomstige varianten van de Spectre-aanval en soortgelijke kwetsbaarheden moet beschermen. Site Isolation zorgt ervoor dat elke website in een apart besturingssysteemproces wordt geladen, wat het lastiger voor kwaadaardige sites maakt om data van andere websites te lezen.

"Deze nieuwe beveiligingsarchitectuur zorgt ervoor dat Firefox code van verschillende sites volledig kan scheiden, en zo beschermt tegen kwaadaardige sites die gevoelige data van andere bezochte sites proberen te benaderen", zegt Anny Gakhokidze van Mozilla. Zonder Site Isolation zou het bijvoorbeeld via kwetsbaarheden als Spectre en Meltdown mogelijk voor malafide sites zijn om toegang tot gegevens van andere sites te krijgen.

Om dergelijke aanvallen te voorkomen is het nodig dat elke site op OS-niveau in een apart proces wordt geladen. Firefox maakt al gebruik van verschillende processen om bijvoorbeeld webcontent te laden. Toch biedt dit volgens Gakhokidze nog niet voldoende bescherming, omdat het kan voorkomen dat twee verschillende websites hetzelfde besturingssysteemproces gebruiken en zo het procesgeheugen delen. Vervolgens zou het via een kwetsbaarheid als Spectre mogelijk voor de ene site zijn om data van de andere sites in dit geheugen te benaderen. Met Site Isolation wordt dit voorkomen.

Naast de bescherming die de maatregel biedt heeft het ook andere voordelen. Door meer websites in gescheiden processen te laden zal de ene website geen invloed hebben op de reactie van websites in andere processen. Door meer processen te gebruiken voor het laden van websites kan ook de belasting over meerdere cpu-cores worden verdeeld, waardoor de onderliggende hardware efficiënter wordt gebruikt.

Daarnaast zal de betere scheiding ervoor zorgen dat een crashende website of tab geen invloed op websites in andere processen heeft, wat voor een betere stabiliteit en gebruikerservaring zorgt, aldus Gakhokidze. Site Isolation is nu beschikbaar in de desktopversies van Firefox Nightly en Firefox Beta, maar moet nog wel door gebruikers zelf worden ingeschakeld. Volgens Gakhokidze gaat het om een "monumentale aanpassing" binnen Firefox die gebruikers tegen toekomstige varianten van Spectre moet beschermen.