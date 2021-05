Politie houdt verdachte aan voor gebruik van Remote Access Trojans

De politie heeft een 28-jarige man in Lelystad aangehouden op verdenking van het gebruik van Remote Access Trojans. Ook zijn twee woningen en een bedrijfspand door de politie doorzocht, waarbij administratie, gegevensdragers en twee auto’s in beslag zijn genomen.

Via een Remote Access Trojan (RAT) is het mogelijk om volledige controle over de computers van slachtoffers te krijgen. Volgens de politie is de 28-jarige man een "grootgebruiker" van dergelijke malware, maar verdere details worden niet gegeven. Wel wordt gewezen naar de internationale politieactie die in 2019 tegen de Imminent Monitor Remote Access Trojan (IM-RAT) werd uitgevoerd. De politie verrichtte destijds huiszoekingen bij gebruikers en verkopers van IM-RAT. Tevens werd de website waarop de malware werd aangeboden offline gehaald.

De politie geeft internetgebruikers verschillende tips om infectie door een RAT te voorkomen. Zo wordt aangeraden om geen onbekende bijlagen of url's te openen, beveiligingsupdates te installeren, kopieën van paspoorten en rijbewijzen alleen te bewaren op externe harde schijven die niet aan de computer gekoppeld zijn en de webcam met een sticker af te plakken.