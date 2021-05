Europa akkoord over invoering van digitaal coronapaspoort

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de invoering van een digitaal coronapaspoort. Het EU Digital COVID Certificate, dat eerder nog het Digital Green Certificate werd genoemd, zou eind juni klaar moeten zijn en is voor personen die zijn gevaccineerd, getest of van een coronabesmetting zijn hersteld. Het zal zowel in een digitale als papieren versie beschikbaar komen en een qr-code bevatten die instanties kunnen scannen.

Wie over een coronapaspoort beschikt zal niet met extra reisbeperkingen te maken krijgen, tenzij dit noodzakelijk en proportioneel is om de publieke gezondheid te beschermen. Tevens is overeengekomen dat er honderd miljoen euro beschikbaar komt voor betaalbare coronatests. De wetgeving wordt op 1 juli van kracht, waarbij er een invoeringsperiode van zes weken geldt voor lidstaten die extra tijd nodig hebben om het coronapaspoort in te voeren.

Persoonlijke data uit het paspoort kan niet door bestemmingslanden worden opgeslagen, aldus het Europees Parlement (EP). Ook zal er geen centrale database op EU-niveau komen. Het overzicht van instanties die data van het coronapaspoort verwerken en ontvangen zal openbaar worden, zodat burgers hun rechter onder de AVG kunnen uitoefenen, zo laat het EP verder weten.

De wetgeving waaronder het coronapaspoort mogelijk wordt blijft twaalf maanden van kracht. Volgens het Europees Parlement mag het coronapaspoort geen voorwaarde zijn voor het recht op vrij reizen en zal het niet als een reisdocument worden beschouwd.