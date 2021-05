Ministerie van Landbouw: toename van datalekken door thuiswerken

Het thuiswerken door ambtenaren heeft vorig jaar voor een toename van het aantal datalekken bij het ministerie van Landbouw gezorgd, zo laat het ministerie in het eigen jaarverslag over 2020 weten. In totaal werden er 43 datalekken genoteerd, waarvan negen bij het ministerie en 34 bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hiervan werden er respectievelijk vier en zeven gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Dit betekent dat medewerkers begrijpen wat een datalek is en dat het belangrijk dat is dat ieder datalek wordt gemeld zodat maatregelen kunnen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen", aldus het ministerie. In het jaarverslag over 2019 maakt het ministerie nergens melding van datalekken. Volgens het ministerie blijkt zowel uit bevindingen van het Security Operations Center van ict-dienstverlener DICTU en het Datalek Respons Team van het ministerie dat thuiswerken voor een toename in datalekken en beveiligingsincidenten zorgt.

Het gaat dan om onbewuste fouten van medewerkers. "Doordat medewerkers elkaar minder gemakkelijk vragen even mee te lezen of een document of mail te controleren alvorens het verzonden wordt worden vaker fouten gemaakt", zo stelt het ministerie. Dat noemt als voorbeeld heet onrechtmatig publiceren van persoonsgegevens op het internet of het versturen van e-mails met daarin nog gevoelige informatie.