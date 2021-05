Eerste Kamer akkoord met wet voor inzet van coronatoegangsbewijzen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen dat ervoor zorgt dat testbewijzen kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten zoals sportwedstrijden, culturele instellingen zoals concertzalen, musea en theaters, evenementen en de horeca. CDA, VVD, GroenLinks, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel. De SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, PvdA, PVV en PvdD stemden tegen.

Het verplichten van een testbewijs raakt de grondrechten van burgers, waaronder het recht op lichamelijke integriteit en het recht op privacy. Voor een beperking van deze rechten door de overheid is een wettelijke basis vereist. Het wetsvoorstel regelt de vereiste grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen inzetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca, een en ander met inbegrip van doorstroomlocaties.

De coronatoegangsbewijzen worden vanaf stap 3 in het openingsplan tijdelijk ingezet om het maximum aantal toegestane bezoekers te vergroten. Vanaf stap 4 in het openingsplan wordt het mogelijk met toegangsbewijzen de anderhalvemeternorm los te laten, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Om aan te tonen dat men is getest kan er gebruik worden gemaakt van de CoronaCheck-app en een papieren testbewijs met qr-code. Op termijn is het de bedoeling dat een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel als coronatoegangsbewijs kan worden ingezet.