Beheerder cybercrimeplatform Deer.io veroordeeld tot 30 maanden cel

Een 30-jarige Russische man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden wegens het beheren van het cybercrimeplatform Deer.io. De website, die sinds 2013 in de lucht was en vorig jaar offline werd gehaald, bood een webwinkelplatform aan waarmee cybercriminelen allerlei gestolen creditcardgegevens, accounts en andere persoonlijke informatie en diensten aan andere cybercriminelen konden aanbieden.

Voor iets meer dan 9 euro per maand konden cybercriminelen een webshop op het platform huren. Daarnaast was het via Deer.io ook eenvoudig om naar gestolen inloggegevens of andere diensten te zoeken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie waren op het platform zo'n drieduizend webwinkels actief die bij elkaar een omzet van meer dan 17 miljoen dollar genereerden.

In het onderzoek naar het platform kocht de FBI bijna 4800 gecompromitteerde accounts met persoonlijke informatie. Het ging onder andere om namen, geboortedata en social-securitynummers van Amerikaanse burgers. De Russische man werd vorig jaar maart in New York City aangehouden.