Currence: gebruik van papieren acceptgiro sterk afgenomen in 2020

Het gebruik van de papieren acceptgiro is vorig jaar sterk afgenomen, zo stelt betalingsverwerker Currence. Het gebruik van iDeal kende juist een sterke stijging. Het aantal verwerkte acceptgiro’s op papier ging van 8,7 miljoen in 2019 naar 6,4 miljoen in 2020. Gemiddeld wordt er nu minder dan één acceptgiro per huishouden per jaar via de post opgestuurd om te worden verwerkt. Het aantal organisaties dat acceptgiro’s verstuurt ging van 16.600 naar 9.000.

Het gebruik van de papieren acceptgiro laat al jaren een daling zien. In 2012 werden nog 46,4 miljoen papieren acceptgiro's verwerkt. Het Nationaal Forum SEPA-migratie verwachtte in 2012 dat de acceptgiro, vanwege het afnemende gebruik, per 1 januari 2019 zou kunnen worden beëindigd. In 2017 liet Currence echter weten dat ondernemers geen bezwaar tegen het afbouwen van acceptgiro hebben, maar dat goede doelen en sommige particulieren het betaalmiddel nog relatief veel gebruiken. Daarom werd besloten om het uitfaseren van de acceptgiro voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Terwijl betalingen via de papieren acceptgiro afnamen kende het aantal iDeal-betalingen vorig jaar juist een sterke stijging. Er werden 890 miljoen betalingen via iDeal gedaan, een toename van 34 procent ten opzichte van 2019. Van de iDeal-betalingen was 21 procent voor betaalverzoeken en 39 procent voor betalingen aan webwinkels. De overige veertig procent betreft andere betalingen, zoals boetes, periodieke facturen en abonnementen.