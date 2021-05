Kabinet wil dat EU-toezichthouder alle overnames door techreuzen beoordeelt

Het kabinet wil samen met Duitsland en Frankrijk dat een Europese toezichthouder alle fusies en overnames gaat beoordelen van grote techbedrijven die een digitale poortwachterspositie hebben. Daar pleiten de drie landen voor in een gezamenlijk gepubliceerd voorstel.

De Europese Commissie kwam afgelopen december met een voorstel voor de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten. Deze voorstellen bevatten allerlei nieuwe regels voor alle digitale diensten, waaronder sociale media, onlinemarktplaatsen en andere onlineplatforms die in de Europese Unie actief zijn. De Europese Commissie wil met de wet inzake digitale markten de negatieve gevolgen van grote techbedrijven aanpakken die een poortwachtersfunctie vervullen.

Duitsland en Frankrijk en Nederland willen het wetsvoorstel nu aanvullen om in te kunnen grijpen met maatregelen die alleen voor specifieke poortwachters gelden. Zo zou een EU-toezichthouder alle fusies en overnames van deze poortwachters moeten beoordelen, om te voorkomen dat die innovatieve start-ups opkopen en daarmee toekomstige concurrenten uitschakelen. Vandaag spreken de betrokken EU-bewindspersonen in Brussel over dit onderwerp in de Raad voor Concurrentievermogen.

"Het is positief dat het EU-voorstel met duidelijke verboden en verplichtingen de juiste kaders stelt aan grote digitale platforms van buiten én binnen de EU. Wel is in aanvulling daarop maatwerk noodzakelijk, zodat we doelen daadwerkelijk bereiken en op snelle veranderingen kunnen inspringen", zegt demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. "Daarbij hoort ook onze inzet om te voorkomen dat zij aan de lopende band innovatieve start-ups opkopen. Daarom willen we dat álle fusies en overnames door poortwachters door de toezichthouder worden beoordeeld."