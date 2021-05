EDPS onderzoekt gebruik Amazons en Microsofts diensten door EU-instanties

De Europese privacytoezichtouder EDPS start twee onderzoeken naar het gebruik van Amazons en Microsofts clouddiensten door EU-instanties. Aanleiding is het ongeldig verklaren van het Privacyschild-verdrag tussen de EU en de Verenigde Staten door het Europees Hof van Justitie vorig jaar juli. Privacyschild regelde het uitwisselen van persoonsgegevens tussen bedrijven in de Europese Unie en de VS.

Met de twee onderzoeken wil de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) kijken of EU-instellingen zich aan de uitspraak houden en ervoor zorgen dat het internationaal uitwisselen van data, zowel nu als in de toekomst, aan de Europese privacywetgeving voldoet. De EDPS verzocht EU-instanties afgelopen oktober om te melden wanneer ze persoonlijke data naar landen buiten de EU versturen.

De Europese toezichthouder stelt dat bij het gebruik van de tools en diensten van grote serviceproviders persoonlijke data van EU-burgers naar met name de VS wordt gestuurd. Verder blijkt dat EU-instanties steeds vaker gebruikmaken van de clouddiensten van grote serviceproviders, waarvan sommige zich in de Verenigde Staten bevinden. Deze Amerikaanse aanbieders moeten zich aan nationale wetgeving houden waardoor "disproportionele surveillance-activiteiten" door de Amerikaanse autoriteiten mogelijk zijn, zoals het Europees Hof vorig jaar liet weten.

De EDPS zal bij het eerste onderzoek kijken naar het gebruik van Amazons en Microsofts clouddiensten door EU-instanties onder de zogenoemde "Cloud II-contracten", die voor de uitspraak van het Hof werden gesloten. Bij het tweede onderzoek wordt gekeken of de Europese Commissie bij het gebruik van Microsoft Office 365 de aanbevelingen van de EDPS over het gebruik van Microsofts diensten en producten heeft opgevolgd. Volgens de toezichthouder bevinden EU-instanties zich in een uitgelezen positie om het voorbeeld te geven als het gaat om het beschermen van privacy en data.