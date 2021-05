AP: verplichte digitale gegevensuitwisseling in zorg kan beroepsgeheim aantasten

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg dat zorgverleners verplicht om in bepaalde situaties gegevens van patiënten elektronisch uit te wisselen kan het medisch beroepsgeheim aantasten, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens. De ministerraad ging vorige maand akkoord met het wetsvoorstel, dat nu door de Tweede Kamer moet worden behandeld.

Volgens demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg worden gegevens in de zorg nog te vaak op papier, per fax of bijvoorbeeld via dvd’s uitgewisseld en dat kan voor problemen zorgen als gegevens niet goed worden overgenomen. "Verpleegkundigen en artsen zijn nu veel tijd kwijt met het overtypen van gegevens en de patiënt moet soms meerdere keren dezelfde situatie uitleggen aan verschillende zorgverleners. Als de gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt", aldus Van Ark.

Volgens de minister zijn er dertien gegevensuitwisselingen die als eerste in aanmerking komen om verplicht digitaal te laten plaatsvinden. Het gaat onder andere om 'acute ambulanceoverdracht spoedeisende hulp', 'verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg' en 'beelduitwisseling tussen ziekenhuizen'. Naast medische gegevens gaat het ook om administratieve gegevens, zoals adres, woonplaats, bankgegevens en bsn, en gegevens als burgerlijke staat, levensovertuiging en ziektebeleving.

De Autoriteit Persoonsgegevens is bang dat het huidige wetsvoorstel zorgverleners in een feitelijke dwangpositie duwt, waardoor hun medisch beroepsgeheim risico loopt. Door in detail te beschrijven welke gegevens zorgverleners digitaal moeten uitwisselen zijn er volgens de privacytoezichthouder in de praktijk maar twee opties. Of alle voorgeschreven gegevens digitaal uitwisselen, of wanneer de zorgverlener vindt dat dit te veel gegevens zijn, helemaal geen data uitwisselen. "Beide opties zijn ongewenst", aldus de AP.

De privacytoezichthouder adviseert dit risico te benoemen in de toelichting bij het wetsvoorstel en aan te geven met welke maatregelen het kan worden voorkomen. Daarnaast stelt de Autoriteit Persoonsgegevens dat de wettelijke beveiligingsnormen in de zorg straks niet meer eenduidig zijn terug te vinden. "Deze (potentiële) wildgroei is onwenselijk", vindt de AP, die adviseert om alle beveiligingseisen in één wettelijke regeling te verzamelen.