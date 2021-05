ProtonMail: screenshot bommelding Ryanair-vlucht niet van ons afkomstig

Versleutelde e-mailprovider ProtonMail zit niet achter het screenshot van de bommelding die naar de luchthaven van Minsk werd gestuurd en waarin werd gedreigd met het opblazen van Ryanair-vlucht 4978 waar de Wit-Russische journalist en blogger Roman Protasevitsj aan boord was.

Vorige week dwong Wit-Rusland het vliegtuig van Ryanair, onderweg van Athene naar Vilnius in Litouwen, om te landen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Daar werd vervolgens Protasevitsj aangehouden. Volgens Wit-Rusland moest het vliegtuig landen vanwege een bommelding. Uit screenshots die The Daily Beast in samenwerking met het Dossier Center wist te bemachtigen blijkt dat de bommelding 24 minuten werd verstuurd nadat de Wit-Russische autoriteiten de piloot en bemanning al hadden verteld dat er een bom aan boord was.

De bommelding werd verstuurd vanaf een ProtonMail-adres. Vandaag is de e-mailprovider met een verklaring gekomen waarin het laat weten dat de e-mail in kwestie niet afkomstig van of gelekt is door ProtonMail. "Als een versleutelde e-maildienst hebben we niet de mogelijkheid om berichten van gebruikers te ontsleutelen of lezen", aldus de provider.

Het bericht is echter wel leesbaar op de ontvangende mailserver in Wit-Rusland, zo laat het ProtonMail-team verder weten. Volgens de provider is Wit-Rusland sinds vorig jaar zomer bezig om de toegang van burgers in het land tot ProtonMail te blokkeren. "We verwerpen deze acties en de recente actie met Ryanair-vlucht 4978", benadrukt het team. ProtonMail werkt na een officieel verzoek van de Zwitserse overheid mee met het onderzoek van de Europese autoriteiten naar de zaak.