Grootste vleesverwerker ter wereld JBS getroffen door cyberaanval

De grootste vleeswerker ter wereld JBS is getroffen door een cyberaanval waardoor alle werkzaamheden in Australië zijn platgelegd. Of ook de activiteiten in andere landen zijn getroffen is op het moment nog onduidelijk. Dat laat Beef Central weten. JBS beheert 47 slachterijen in Australië. Daar zouden volgens Farmonline vandaag 15.000 dieren worden geslacht, maar vanwege de aanval is het personeel naar huis gestuurd.

De Australische minister van Landbouw David Littleproud laat tegenover The Sydney Morning Herald weten dat de overheid samenwerkt met JBS om de productie zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Details over de aanval zijn niet gegeven. Het is ook nog onbekend wanneer de situatie is hersteld. JBS is bezig met een onderzoek naar de omvang en impact van de aanval.

Een lokale vakbond voor personeel in de vleesverwerkingsindustrie is bang dat medewerkers, die op dagbasis worden ingehuurd, mogelijk door de sluiting vandaag niet betaald worden, meldt ABC.