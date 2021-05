Agentschap Telecom nog maanden bezig met onderzoek naar KPN-tapvoorziening

Het Agentschap Telecom zal nog maanden bezig zijn met het onderzoek naar de tapvoorziening bij KPN. Dat maakt de toezichthouder vandaag bekend. Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant op basis van een geheim intern rapport dat Huawei vanuit China ongeautoriseerde toegang had tot de kern van het mobiele netwerk van KPN. Daardoor zou het afluisteren van telefoongesprekken door Huawei mogelijk zijn geweest en had het in strijd met de wet inzicht in de database met afgetapte telefoonnummers.

Sinds april is het Agentschap Telecom bezig met het onderzoek, dat antwoord moet geven op de vraag of vandaag de dag ongewenste toegang tot de KPN-tapvoorziening mogelijk is. Deze voorziening zorgt ervoor dat er na een justitieel bevel kan worden afgetapt. Het Agentschap Telecom heeft inmiddels documentatie geanalyseerd en systemen onderzocht. Ook zijn er inspecties bij meerdere datacenters uitgevoerd.

De komende maanden zal de toezichthouder onder meer aspecten als fysieke beveiliging, logische toegangsbeveiliging, logging en monitoring nader onderzoeken. Dit zal nog enkele maanden in beslag nemen. Het onderzoek is naar verwachting halverwege september gereed. KPN werkt volledig en in alle opzichten mee aan het onderzoek, zo laat het Agentschap Telecom verder weten.