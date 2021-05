Rekenkamer Amersfoort: privacy is voor veel inwoners een lastig onderwerp

Voor veel inwoners van de gemeente Amersfoort is privacy een lastig onderwerp, waardoor de gemeente weinig vragen en klachten ontvangt en zo niet weet wat inwoners over dit onderwerp vinden. Dat stelt de Rekenkamer van Amersfoort, die onderzoek deed naar de bescherming van persoonsgegevens door de gemeente (pdf).

Volgens de Rekenkamer voldoet het privacybeleid van de gemeente in hoofdlijnen aan de AVG en wordt hier in de praktijk naar gehandeld. Amersfoort heeft echter "beperkt inzicht" in de houding van inwoners als het om privacy gaat. Zo komen er af en toe klachten en vragen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente terecht.

"Inwoners weten vaak weinig over de bescherming van persoonsgegevens. Tegelijkertijd worden er veel gegevens verwerkt met vaak steeds complexere technologie├źn", zo stelt de Rekenkamer, die van mening is dat het voor inwoners lastig is om te beoordelen wanneer hun rechten in het gedrang zijn.

Op basis van de klachten die bij gemeente binnenkomen is het volgens de Rekenkamer niet mogelijk om een algemeen beeld vast te stellen over het perspectief van inwoners. Daarom wordt de gemeente aangeraden te inventariseren hoe inwoners aankijken tegen het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens en de bescherming daarvan door de gemeente.

Met het verkregen inzicht kan de gemeente eerder zien of er op bepaalde manieren gegevens worden verwerkt die nadelig voor de inwoners kunnen zijn en of de huidige manier van communiceren beter kan. "Dat kan bijvoorbeeld door aan verschillende inwoners de over hen beschikbare informatie bij de gemeente voor te leggen, uit te leggen wat de gemeente met die informatie doet en daarover het gesprek aan te gaan", aldus de aanbeveling van de Rekenkamer.