EU werkt aan wallet-app voor online identificatie en opslag van wachtwoorden

De Europese Unie werkt aan de ontwikkeling van een wallet-app waarmee EU-burgers zich straks in heel Europa bij zowel bedrijven als overheden kunnen identificeren. Daarnaast is de app te gebruiken voor de opslag van wachtwoorden en betaalgegevens. "Deze nieuwe digitale identiteit geeft elke Europeaan de sleutels tot zijn digitale tweeling", liet Thierry Breton, EU-commissaris voor Interne Markt, eerder dit jaar weten.

De plannen voor de wallet-app worden morgen aangekondigd, meldt de Financial Times. De app, die in de hele Europese Unie zal zijn te gebruiken, ondersteunt onder andere biometrische beveiliging. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld door middel van een vingerafdruk of gezichtsscan de app openen. Naast de toepassing van online identificatie fungeert de wallet volgens de FT ook als een 'kluis' waarin gebruikers officiële documenten zoals een rijbewijs kunnen opslaan.

De EU zou daarnaast maatregelen treffen om te voorkomen dat informatie uit de wallet voor andere commerciële doeleinden worden ingezet, zoals advertenties. Op dit moment overlegt Brussel met de lidstaten over de technische standaarden voor de uitrol van de app, die over een jaar volledig operationeel zou moeten zijn. De app wordt niet verplicht, maar personen die bij de wallet zijn betrokken laten tegenover de FT weten dat gebruikers van een "extra veilig digitaal ecosysteem en grotere flexibiliteit" zullen profiteren. Wat dit precies inhoudt is nog niet duidelijk gemaakt.