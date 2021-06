Duitsland accepteert nog altijd geen Nederlandstalige vaccinatiebewijzen

Het blijft me verbazen dat we niet de reguliere vaccinatie strategie hanteren, incl. het gele boekje en stempels van de behandelend arts. Het is toch een medisch ingrijpen? Enige dossiervorming lijkt me niet meer dan logisch. De GGD zit er net zo in, bij hen is het wiel al uitgevonden én het draait het al. Waarom dat bij COVID19 nou weer anders gaat is me echt een raadsel.