Vleesverwerker JBS kan door aanval getroffen systemen herstellen via back-ups

De grootste vleesverwerker JBS kan de systemen in Australië en Noord-Amerika die door een cyberaanval werden platgelegd herstellen dankzij back-ups. Vanwege de aanval werd gisteren besloten om bijna vijftig slachterijen in Australië tijdelijk te sluiten. Naast het Australische netwerk zag de vleesverwerker zich ook genoodzaakt om de systemen in Noord-Amerika uit te schakelen.

Hierdoor werden werkzaamheden in één van de grootste JBS-fabrieken in Canada stilgelegd. Details over de aard van de aanval zijn nog altijd niet openbaar gemaakt. In een verklaring stelt JBS dat het doelwit is geworden van een "georganiseerde cyberaanval", waarbij servers in Noord-Amerika en Australië zijn getroffen. De back-upservers zijn echter nog intact en zullen worden gebruikt om de getroffen systemen te herstellen.

Op dit moment zegt JBS dat er nog geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten, leveranciers of werknemers zijn buitgemaakt of misbruikt als gevolg van de aanval. JBS waarschuwt dat het herstellen van de systemen tijd in beslag zal nemen en gevolgen kan hebben voor transacties met leveranciers en klanten. De vleesverwerker had vorig jaar een omzet van zo'n 50 miljard dollar.