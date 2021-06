Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuw formulier voor melden van datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een nieuw formulier waarmee organisaties datalekken bij de privacytoezichthouder kunnen melden. Het formulier biedt verschillende functionaliteiten die het eenvoudiger moeten maken om datalekmeldingen te doen. Zo kan het formulier tussentijds worden opgeslagen en is het mogelijk een sjabloon te maken voor veelvoorkomende datalekken of een datalek dat zich in een korte tijd vaak voordoet.

Verder is het aanvullen van een eerdere melding vereenvoudigd en bepaalt het formulier op basis van gegeven antwoorden welke vragen worden getoond. Daardoor hoeven gebruikers alleen relevante vragen te beantwoorden. Vanwege de overgang naar het nieuwe formulier was het van vrijdag 28 mei tot en met maandag 31 mei niet mogelijk om datalekken bij de AP te melden. Organisaties die in deze periode een datalek moesten melden krijgen hier nu tot 4 juni de tijd voor.