Proef met online aanvragen van DigiD vanuit het buitenland afgerond

De afgelopen twee weken konden Nederlanders in het buitenland tijdelijk een DigiD volledig online aanvragen en de proef is succesvol verlopen, zo stelt DigiD-aanbieder Logius. Bij de aanvraag van DigiD vanuit het buitenland moet normaal een afspraak bij een fysieke DigiD-balie van bijvoorbeeld een ambassade of consulaat worden gemaakt. De aanvrager ontvangt dan een brief voor het activeren van zijn DigiD.

Tijdens de proef was het mogelijk door middel van videobellen om de activeringscode online te ontvangen. Zodoende was het niet meer nodig voor aanvragers om naar een fysieke balie te gaan. Volgens Logius laat de proef zien dat de behoefte aan deze oplossing groot is. Alle 138 mogelijke videoafspraken waren binnen anderhalve dag aangevraagd.

"Het bleek goed mogelijk voor medewerkers van Nederland Wereldwijd om tijdens een videogesprek de gegevens van de aanvrager en het identiteitsdocument te verifiëren. Ook werden er aanvullende vragen gesteld waarmee de identiteit van de persoon die een DigiD had aangevraagd, bevestigd kon worden", zo laat de DigiD-aanbieder weten.

Binnenkort zullen de uitkomsten van de proef worden geëvalueerd en zal er worden gekeken of de oplossing voor alle Nederlanders die vanuit het buitenland een DigiD willen aanvragen kan worden aangeboden.