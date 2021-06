Advertorial: Diensten die je in het buitenland niet kan gebruiken

In sommige landen is er geen of weinig vrijheid om het internet te kunnen gebruiken. Overheden hebben bepaalde diensten geblokkeerd. Ze willen niet dat gebruikers toegang hebben tot vrije bronnen, waarvan de informatie niet is gecontroleerd en bewerkt door de overheid. Een van de meest extreme landen als het gaat om censuur, is China.

Welke diensten kun je in het buitenland niet gebruiken?

Onlangs kwam China nog in het nieuws, omdat het de Nederlandse nieuwsdienst NOS heeft geblokkeerd. Daarin is de NOS overigens niet uniek: ook de nieuwdiensten BBC, CNN, de krant New York Times en Wallstreet Journal kunnen er niet geraadpleegd worden. China heeft het niet zo op journalisten die kritisch over het land schrijven.

Naast deze nieuwsmedia zijn er ook nog veel andere diensten geblokkeerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook (ook Messenger), Gmail, Google Apps, Hootsuite, Instagram, OneDrive, Pinterest, Reddit, Reuters, Slack, Snapchat, Spotify, Twitch, Twitter, Wikipedia WhatsApp en YouTube. Met zoveel blokkades vraag je je bijna af wat je nog wel in China kunt bereiken.

Waarom blokkeert vooral China zoveel websites?

China blokkeert zoveel websites omdat het gelooft in het idee van ‘cybersoevereiniteit’. Dat betekent dat het gelooft dat ieder land zelf zou moeten kunnen bepalen hoe het internet werkt en welke inhoud mensen mogen zien. In China is de achterliggende gedachte dat de bevolking bepaalde informatie over controversiële historische gebeurtenissen niet mag weten. Het vermogen van burgers om sociale bewegingen te vormen en collectieve actie te organiseren worden beperkt door sociale media te blokkeren.

In andere landen zijn bepaalde diensten niet geblokkeerd vanwege cybersoevereiniteit, maar vanwege bijvoorbeeld inbreuk op auteursrechten. Zo is in Nederland The Pirate Bay geblokkeerd omdat er een downloadverbod geldt. The Pirate Bay bood illegaal films, series, muziek en software aan. Dat mag niet. Daarom vroeg Stichting BREIN aan de rechter providers op te leggen de dienst te blokkeren, met een verwijzing naar de stichting en een uitleg over de consequenties..

In het buitenland kun je om een soortgelijke reden ook geen Nederlandse televisie bekijken. KIJK en Videoland zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk in Spanje. Deze diensten hebben niet voldoende auteursrechten om hun content te tonen buiten Nederland.

Een VPN dienst gebruiken om censuur te omzeilen

Wie gelooft in een open internet, kan een VPN gebruiken. Een VPN verandert het IP adres. Diensten maken gebruik van het IP-adres om gebruikers te lokaliseren. Door in bijvoorbeeld China een VPN te gebruiken, worden alle geblokkeerde websites opeens toegankelijk. Daar is China uiteraard niet heel blij mee, dus is het gebruik van een VPN er verboden. Net als in Noord-Korea en Turkmenistan. Dat het verboden is, betekent niet dat het onmogelijk is. Zo bieden bepaalde aanbieders ‘obfuscated servers’ aan: servers waarbij het niet opvalt dat de gebruiker met een VPN verbinding maakt.

Een VPN kan je ook helpen om buitenlandse films en series te bekijken. Zo kijkt Netflix bijvoorbeeld naar het IP-adres om te zien waar de gebruiker vandaan komt. Met een VPN kun je daarom in Nederland ook het Amerikaanse aanbod zien. Daarnaast biedt een VPN ook een hogere mate van veiligheid en privacy, omdat alle verstuurde data eerst wordt versleuteld.