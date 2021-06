Openbaar Ministerie eist vier jaar cel voor ontwikkelen van phishingpanels

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 20-jarige man uit Almelo die wordt verdacht van het ontwikkelen van phishingpanels waarmee criminelen miljoenen euro's zouden hebben gestolen een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 50.000 euro geëist. De officier van justitie kondigde ook nog een ontnemingsvordering van ruim 40.000 euro aan.

De man werd vorig jaar door de politie aangehouden. Het was voor het eerst dat er in Nederland een ontwikkelaar van phishingpanels werd opgepakt. Via een phishingpanel kunnen criminelen phishingsites opzetten en de gegevens zien die slachtoffers op de phishingsites invoeren. Daar kan vervolgens misbruik van worden gemaakt. Volgens politie en het Openbaar Ministerie speelde de verdachte een belangrijke rol bij het faciliteren van phishingfraude in Nederland. Hij wordt ervan verdacht aan bijna vijftig aparte personen of (criminele) organisaties phishingpanels te hebben geleverd.

Justitie kwam de verdachte op het spoor in een onderzoek naar een criminele organisatie die via phishingaanvallen 200.000 euro van slachtoffers zou hebben gestolen. Naast het leveren van phishingpanels zou de man uit Almelo zelf ook gebruik van phishingpanels hebben gemaakt. Tevens wordt hij ervan verdacht duizenden wachtwoorden en gebruikersnamen te hebben verzameld die geschikt waren voor het plegen van computervredebreuk.

Het Openbaar Ministerie stelt dat criminelen met de phishingpanels die de verdachte leverde in een periode van nog geen twee jaar tussen de vijf miljoen en tien miljoen euro hebben verdiend. Eén afnemer zou er volgens de verdachte zelf een miljoen euro mee hebben gestolen. De rechter wijst op 17 juni vonnis in deze zaak.