Knops: geen volledig beeld van cyberaanvallen tegen overheid

Er is geen volledig beeld van het aantal cyberaanvallen, zoals ddos-aanvallen, waarvan de Nederlandse overheid doelwit is geweest, zo laat demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken weten. Knops reageerde op Kamervragen over de ddos-aanvallen tegen de Belgische overheid van afgelopen mei.

Door een aanval op Belnet, een Belgische overheidsinstantie die de internettoegang voor de Belgische overheid, universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra verzorgt, werden deze organisaties in meer of mindere mate afgesloten van het internet. PvdA-Kamerlid Kathmann wilde van Knops weten hoe vaak de Nederlandse overheid doelwit is geweest van een cyberaanval, zoals een ddos-aanval. Knops kan geen aantal noemen. "In algemene zin is bekend dat Nederlandse instellingen, waaronder overheden, te kampen hebben met digitale aanvallen", merkt de staatssecretaris op.

Tevens vroeg Kathmann of er een noodprotocol is om de overheid te laten functioneren als die te maken krijgt met een cyberaanval. Knops stelt dat alle overheden over herstel- en continuïteitsplannen beschikken voor wanneer er sprake is van een digitale verstoring. Ook worden er diverse maatregelen getroffen om de continuïteit van de digitale overheid te kunnen waarborgen.

Zo verplicht de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), waaraan alle overheden zich sinds eind 2018 moeten houden, dat bedrijfskritische onderdelen in de bedrijfsvoering bij een aanval binnen een week hersteld moeten zijn. Wanneer er sprake is van maatschappelijke ontwrichting kan in het uiterste geval de nationale crisisstructuur in werking worden gezet.

Het PvdA-Kamerlid was ook benieuwd welke lessen er zijn te leren aan de hand van de ddos-aanvallen in België. Knops noemt geen specifieke lessen, maar stelt dat aanvallen niet gebonden zijn aan landsgrenzen en internationale samenwerking daarom van groot belang is. "In algemene zin tonen de cyberaanvallen in België wederom het belang van het op orde hebben van de digitale weerbaarheid aan", besluit de staatssecretaris.