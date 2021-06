Tientallen medewerkers Buitenlandse Zaken meldden pogingen tot WhatsAppfraude

Tientallen medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben vorig jaar bij het ministerie melding gemaakt van pogingen tot WhatsAppfraude. In hoeveel gevallen WhatsApp-accounts van ambtenaren zijn overgenomen is onbekend, mede omdat medewerkers ook van hun eigen telefoons gebruikmaken. Dat laat demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken weten.

De minister reageerde op vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer naar het ministerie had uitgevoerd. De Rekenkamer meldde twee weken geleden dat vorig jaar WhatsApp-accounts van meerdere Tweede Kamerleden en andere ambtenaren binnen de Rijksoverheid door criminelen zijn overgenomen.

De commissie wilde van Kaag weten hoeveel WhatsApp-accounts van werknemers vorig jaar door criminelen zijn gekaapt. "Het ministerie heeft in de afgelopen maanden tientallen meldingen ontvangen van medewerkers over pogingen tot WhatsAppfraude. Het precieze aantal medewerkers dat slachtoffer is geworden van deze fraude is niet bekend. Dit mede omdat medewerkers ook gebruik maken van eigen telefoons", reageert de minister.

Kaag stelt dat het ministerie medewerkers in algemene zin adviseert terughoudend te zijn in het gebruik van chatapps. "Dergelijke apps zijn niet geschikt voor communicatie van gevoelige informatie. Ook wordt actief gewaarschuwd voor veel voorkomende hackvormen", voegt de minister toe. Medewerkers van het ministerie worden er verder op gewezen om voor werkgerelateerde zaken alleen door het ministerie goedgekeurde applicaties te gebruiken.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de risico’s van het gebruik van publieke applicaties zoals WhatsApp. "In 2020 (tijdens de pandemie) zijn meerdere berichten gepubliceerd op het interne portaal van het ministerie om medewerkers te waarschuwen over de risico’s van het verkeerd gebruiken van WhatsApp. Daarnaast wordt dit onderwerp ook actief in trainingen en e-learnings behandeld", laat Kaag weten.