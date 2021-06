ECC waarschuwt vakantiegangers voor openbare wifi en identiteitsfraude

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) en de Fraudehelpdesk zijn een nieuwe campagne gestart waarin ze vakantiegangers onder andere waarschuwen voor openbare wifi en identiteitsfraude. Met de campagne "krijg geen slapeloze nachten van je droomvakantie" worden vakantiegangers voor fraude en verschillende problemen gewaarschuwd.

Eén van de problemen is openbare wifi. "Tegenwoordig kunt u bijna overal gebruikmaken van openbare wifi. Dat is handig en goedkoop. Maar het is nooit veilig. Of u nu een wachtwoord gebruikt of niet. Zodra u inlogt, kan een crimineel toegang krijgen tot uw apparaat en persoonlijke gegevens", waarschuwen de instanties. In plaats van openbare wifi te gebruik wordt aangeraden om in een grotere databundel te investeren en van een vpn gebruik te maken.

Een ander punt waarvoor het ECC en de Fraudehelpdesk waarschuwen is identiteitsfraude. Bij menig hotel wordt reizigers gevraagd om hun paspoort af te geven. "Dat is niet veilig en kan anders. Vaak is alleen het soort ID-bewijs en het nummer voldoende", stellen beide instanties. Die adviseren vakantiegangers om een kopietje van het paspoort te maken waarop alle andere informatie, zoals het burgerservicenummer, onleesbaar is gemaakt.