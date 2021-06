Amazon-apparaten gaan verbinding van gebruikers in VS met anderen delen

Amazon-apparaten gaan vanaf morgen de internetverbinding van gebruikers in de Verenigde Staten met anderen delen, zo laat USA Today weten. Via Amazon Sidewalk kunnen apparaten zoals de Echo of Ring-deurbelcamera de internetverbinding van andere Amazon-apparaten in de buurt gebruiken om met internet verbonden te blijven (pdf). Hiervoor creëren Amazon-apparaten die Sidewalk ondersteunen een 'low-bandwith' netwerk dat een deel van de beschikbare bandbreedte van de gebruiker gebruikt en deelt.

Alle Amazon-apparaten in de buurt die Sidewalk ondersteunen kunnen van dit netwerk gebruikmaken. Dit moet bijvoorbeeld helpen bij het vinden van huisdieren of spullen die van een Amazon Tile-tracker zijn voorzien of wanneer de internetverbinding van de gebruiker uitvalt, aldus Amazon. De apparaten kunnen via Sidewalk dan op het netwerk van bijvoorbeeld de buurman meeliften.

De feature staat standaard ingeschakeld, maar gebruikers kunnen die uitschakelen. Amazon stelt dat Sidewalk maximaal 500 megabyte aan dataverkeer per maand per account mag gebruiken. Gebruikers kunnen niet zien dat anderen met hun Amazon-apparaten zijn verbonden en zo van hun internetverbinding gebruikmaken. Wel is het zichtbaar voor gebruikers wanneer hun Amazon-apparaat verbinding met het netwerk van iemand anders maakt, maar wordt niet vermeld om welk apparaat het van de ander gaat.