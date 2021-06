FBI leverde jarenlang af te luisteren cryptotelefoons aan criminelen

De FBI en de Australische politie hebben jarenlang versleutelde cryptotelefoons aan criminelen geleverd waardoor ze alle communicatie tussen gebruikers konden afluisteren. Dat heeft de Australische politie vandaag bekendgemaakt. Via de verkregen informatie zijn tijdens een internationale politieoperatie honderden verdachten aangehouden.

In het verleden werden meerdere versleutelde chatplatformen waar criminelen gebruik van maakten door opsporingsdiensten uit de lucht gehaald, waaronder Phantom Secure. In 2018 besloot de FBI een eigen bedrijf te starten genaamd "AN0M" dat cryptotelefoons aanbood. De telefoons waren alleen via criminelen te verkrijgen, zo stelt de Australische politie. De telefoons konden daarnaast alleen via een versleuteld chatplatform communiceren.

Het platform was echter in handen van de twee opsporingsdiensten, die zo alle data die toestellen uitwisselden konden onderscheppen. Dit maakte het mogelijk om wereldwijd criminele activiteiten te monitoren. "Gebruikers van AN0M communiceerden nietsvermoedend via een systeem dat in handen van de FBI was", aldus de Nieuw-Zeelandse politie weten.

"De gebruikers dachten dat hun AN0M-telefoons door onkraakbare encryptie beschermd waren tegen politie", zo gaat de New Zealand Police verder. In het land zijn 35 mensen aangehouden en grote hoeveelheden drugs in beslag genomen, alsmede geld, vuurwapens en mobiele telefoons.

De Australische politie pakte 224 verdachten op. Tevens werd een bedrag van bijna 45 miljoen Australische dollars in beslag genomen. "Ze hebben elkaar eigenlijk in de boeien geslagen door AN0M aan te raden en te vertrouwen en er openlijk mee te communiceren, zonder dat ze wisten dat we de gehele tijd meekeken", zegt Reece Kershaw, commissaris van de Australische politie. Europol komt later vandaag met meer informatie over de operatie.