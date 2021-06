Britse gezondheidszorg stelt centrale opslag zorgdata huisartsen tijdelijk uit

De Britse gezondheidszorg NHS heeft besloten om de centrale opslag van zorggegevens van huisartsen tijdelijk uit te stellen. De National Health Service (NHS) wil via het General Practice Data for Planning and Research (GPDPR) programma gepseudonimiseerde patiëntgegevens van huisartsen centraal in een database voor onderzoek bewaren.

Het gaat zowel om nieuwe als oude gegevens die tot wel tien jaar kunnen teruggaan. Data van patiënten wordt standaard gedeeld, tenzij die zich uitschrijven. Volgens Simon Bolton, hoofd van NHS Digital, zijn patiënten via de verzamelde gegevens niet direct te identificeren. Oorspronkelijk zou het systeem op 1 juli worden gelanceerd, maar dat is mede vanwege privacyzorgen uitgesteld naar 1 september.

Patiënten kunnen zich op elk moment afmelden, maar hebben tot 1 september de tijd om te voorkomen dat hun oude gegevens in het systeem worden opgeslagen. De komende maanden wil de Britse gezondheidszorg in overleg treden met patiëntenorganisaties, huisartsen en andere instellingen om zorgen over het systeem weg te nemen. Eerder werd de NHS al opgeroepen om een informatiecampagne te starten (pdf).

De Britse privacytoezichthouder ICO zegt de zorgen die mensen over het systeem hebben te begrijpen en is blij met het uitstel. "Het is duidelijk dat er er aanzienlijke verwarring is over de omvang en aard van de GPDPR, zowel onder zorgverleners als het publiek", stelt Information Commissioner Elizabeth Denham.