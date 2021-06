Microsoft dicht zes actief aangevallen zerodaylekken in Windows

Microsoft heeft tijdens de patchdinsdag van juni zes actief aangevallen zerodaylekken in Windows verholpen. Via de kwetsbaarheden had een aanvaller volledige controle over systemen kunnen krijgen. Van de zes zerodays is er één als kritiek aangemerkt. Het gaat om CVE-2021-33742, een kwetsbaarheid in het Windows MSHTML-platform waardoor remote code execution mogelijk is.

Internet Explorer 11 en de Internet Explorer-mode in Microsoft Edge maken gebruik van het MSHTML-platform, alsmede andere applicaties. Het bekijken van malafide webcontent, bijvoorbeeld bij het bezoeken van een website, zou voldoende zijn om een aanvaller code op het systeem te laten uitvoeren.

"Het is niet duidelijk hoe wijdverbreid de aanvallen zijn, maar aangezien deze kwetsbaarheid alle ondersteunde Windowsversies raakt zou deze update bovenaan de lijst van te testen en uit te rollen patches moeten staan", zegt Dustin Childs van het Zero Day Initiative.

Via de overige aangevallen zerodaylekken kan een aanvaller zijn rechten op het systeem verhogen of informatie uit het kernelgeheugen lezen. Bij de 'elevation-of-privilege' kwetsbaarheden moet een aanvaller al toegang tot het systeem hebben. Daarnaast is er een kwetsbaarheid in Windows Remote Desktop Services verholpen waardoor een denial of service mogelijk is. Informatie over dit beveiligingslek was al voor het uitkomen van de update openbaar, maar volgens Microsoft is er geen misbruik van het lek gemaakt.

Een andere kwetsbaarheid die volgens Childs de aandacht verdient is CVE-2021-31962 en betreft een kwetsbaarheid in Kerberos AppContainer. In een bedrijfsomgeving zou een aanvaller via dit beveiligingslek de Kerberos-authenticatie kunnen omzeilen en zich bij een willekeurige service principal name (SPN) kunnen authenticeren. Een aanvaller kan zo toegang tot elke willekeurige service krijgen die via een SPN toegankelijk is. "Aangezien SPN-authenticatie cruciaal is voor de security in Kerberos-implementaties, moet deze patch de hoogste prioriteit krijgen", stelt Childs.

De beveiligingsupdates voor de in totaal vijftig kwetsbaarheden zullen op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.