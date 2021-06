Overheidssites voldoen met publieke WordPress-inlogpagina niet aan richtlijnen

Tientallen Nederlandse gemeenten en overheidsinstanties maken gebruik van WordPress waarbij de inlogpagina voor beheerders publiek is en voldoen daarmee niet aan de richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dat laat Trouw vandaag weten.

Via de publieke inlogpagina kan iedereen proberen in te loggen. Het is echter mogelijk om het inloggen met tweefactorauthenticatie te beveiligen. Ook kunnen WordPress-beheerders bescherming tegen bruteforce-aanvallen toevoegen. Dat moet het geautomatiseerd raden van wachtwoorden voorkomen. Trouw laat niet weten of dat bij de onderzochte WordPress-sites het geval is.

Het NCSC raadt het organisaties af om inlogpagina's direct vanaf het internet toegankelijk te maken. Dat is echter wel het geval bij de websites van het Fiod, de gemeenten Alkmaar en Gouda, veiligheidsregio’s, de douane en GGD's. Volgens Jules Ernst, expert digitale toegankelijkheid, maken van de 1148 websites van de Rijksoverheid er 165 gebruik van WordPress. Uit cijfers van W3Techs blijkt dat bijna 42 procent van alle websites wereldwijd op WordPress draait.