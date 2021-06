Zo'n 1250 Nederlanders slachtoffer van datadiefstal bij GGD

Zo'n 1250 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van de datadiefstal bij de GGD die eerder dit jaar werd ontdekt, zo blijkt uit een update van koepelorganisatie GGD GHOR. Eerder werd nog gesproken over duizend slachtoffers. Verder blijkt dat de Fraudehelpdesk 75 meldingen heeft ontvangen naar aanleiding van het datalek.

In januari werd bekend dat GGD-medewerkers persoonsgegevens uit twee coronasystemen van de GGD via Telegram te koop aanboden. Het gaat om naam, adres, telefoon, e-mailadres, burgerservicenummer en nationaliteit. Uit politieonderzoek is gebleken dat de gegevens van zo'n 1250 personen onbevoegd zijn ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. De GGD zal deze personen informeren mocht dat nog niet zijn gebeurd.

Naar aanleiding van het datalek ontving de Fraudehelpdesk 75 meldingen waarin de GGD werd genoemd, zo laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid weten. Van de ontvangen fraudemeldingen is er één waarvan het mogelijk is die te relateren aan het datalek bij de GGD. "Dat betekent niet dat de andere meldingen niet ook aan dit datalek gerelateerd kunnen zijn, dat heeft de Fraudehelpdesk echter niet kunnen vaststellen", laat De Jonge weten op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid over het jaarverslag van het ministerie. De minister voegt toe dat gedupeerden hulp van Slachtofferhulp Nederland kunnen krijgen.

Verder stelt De Jonge dat zorginstellingen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het op orde houden van hun eigen informatiebeveiliging en het bestrijden van datalekken. "Ik help de zorg wel in het voorkomen van datalekken", aldus de minister, die wijst naar een actieplan, wetgeving, het aansluiten op Z-CERT en de ontwikkeling van kennisproducten zoals de recent verschenen "Handreiking verlopen domeinnamen".