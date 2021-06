Database met miljoenen door malware gestolen wachtwoorden en cookies ontdekt

Onderzoekers hebben een onbeveiligde database ontdekt die miljoenen door malware gestolen wachtwoorden, cookies, afbeeldingen en tekstbestanden bevatte. De malware in kwestie verspreidde zich via illegale software en e-mail en infecteerde de afgelopen jaren meer dan 3,2 miljoen computers, zo stelt cloudopslagdienst NordLocker.

Op de besmette systemen werden bijna 26 miljoen inloggegevens voor bijna een miljoen websites gestolen, alsmede twee miljard cookies en 6,6 miljoen bestanden. De helft van de gestolen bestanden bestaat uit tekstbestanden. Tevens maakte de malware meer dan 1 miljoen afbeeldingen buit. Na de infectie maakte de malware ook een screenshot van de computer en wanneer aanwezig een foto via de webcam.

NordLocker rapporteerde de open database aan het Computer Emergency Readiness Team van de Amerikaanse overheid (US-CERT) en de cloudprovider waar die werd gehost. Daarop werd de database offline gehaald. 1,1 miljoen unieke e-mailadressen die de malware verzamelde zijn aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen.

Van de 1,1 miljoen e-mailadressen was 38 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. Aangezien het om een "gevoelig" datalek gaat is het niet mogelijk om er publiek op te zoeken. Gebruikers worden alleen gewaarschuwd wanneer ze hun e-mailadres voor de notificatiedienst van Have I Been Pwned aanmelden, zo meldt Troy Hunt, bedenker van de datalekzoekmachine.