DNB: driekwart Nederlanders verwacht in 2026 nog steeds met cash te betalen

Driekwart van de Nederlanders verwacht over vijf jaar nog steeds met contant geld te betalen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek dat het in februari van dit jaar onder duizend Nederlanders liet uitvoeren.

In de leeftijdscategorie 30-49 jaar verwacht 79 procent over vijf jaar nog cash te gebruiken voor hun betalingen. Bij jongeren van 18-29 jaar is dat 71 procent. Verder blijkt dat de meeste Nederlanders nog bankbiljetten (76 procent) en munten (85 procent) bij zich hebben. Het percentage is wel iets gedaald ten opzichte van 2019, toen het nog om respectievelijk 83 en 90 procent ging. Twee derde van de respondenten bewaart de bankbiljetten en munten in een portemonnee en meer dan één op de tien mensen heeft de munten los in de zak.

Demissionair minister Hoekstra van Financiën liet vorige week nog weten dat contant geld vorig jaar verder onder druk is komen te staan, maar nog altijd een belangrijke rol in de samenleving vervult. "Ik hecht er grote waarde aan dat iedereen mee kan doen in het betalingsverkeer. Voor een goede toegang tot het chartale betalingsverkeer zijn voldoende voorzieningen nodig, zoals voldoende geldautomaten, afstortautomaten en een hoge acceptatie van contant geld bij winkeliers", aldus de minister.

Hoekstra kondigde vorig jaar al aan dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar een efficiënte en veilige chartale infrastructuur op middellange termijn bij een structureel lager gebruik van contant geld. Dat onderzoek zou volgende maand moeten verschijnen. Op basis van de uitkomsten wordt gekeken of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden om de toegang tot contant geld op middellange termijn te borgen.