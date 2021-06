Amerikaanse onderwijsinstelling vier dagen zonder lessen wegens cyberaanval

Een Amerikaanse onderwijsinstelling heeft wegens een cyberaanval vier dagen lang geen lessen aan studenten gegeven. Het Des Moines Area Community College (DMACC) meldde op donderdag 3 juni dat het bezig was om een "internetstoring" te verhelpen en alle online klassen voor de dag waren geannuleerd. De volgende dag meldde de school, die ruim 23.000 studenten telt, dat er sprake was van een beveiligingsincident.

Hierdoor zag de onderwijsinstelling zich genoodzaakt om een deel van het netwerk uit te schakelen totdat het probleem was verholpen. Dit had tot gevolg dat verschillende systemen, waaronder het telefoonsysteem, niet bereikbaar waren. Volgens de school zijn er geen aanwijzingen dat er gegevens van studenten of medewerkers zijn buitgemaakt.

Om wat voor soort aanval het precies gaat laat de school niet weten, maar er wordt wel gesteld dat "netwerkbeveiligingsproblemen epidemische niveaus in het land" hebben bereikt, waarmee mogelijk naar ransomware-aanvallen in de Verenigde Staten wordt verwezen. Het lukte de onderwijsinstelling niet om de systemen tijdens het weekend te herstellen, waarop ook afgelopen maandag en dinsdag alle lessen werden geannuleerd.

Gisteren en vandaag kunnen de fysieke geplande lessen wel doorgang vinden, maar is het nog altijd niet mogelijk om online lessen te verzorgen. Daarbij is personeel opgeroepen om niet op locatie op computers in te loggen. De onderwijsinstelling stelt dat het vanwege de aanval en lesuitval deadlines voor het volgen of laten vallen van studievakken zal verlengen. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld is nog onbekend.