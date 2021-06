Luchtvaartorganisatie IATA lanceert binnenkort eigen coronapaspoort-app waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze zijn getest of gevaccineerd. Via de app kunnen gebruikers testresultaten van erkende laboratoria importeren, alsmede officiële vaccinatiecertificaten. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben de IATA Travel Pass de afgelopen maanden getest. De uitrol moet binnen enkele weken plaatsvinden.

De app zal volgens IATA zowel overheden, luchtvaartmaatschappijen, laboratoria als reizigers helpen. Zo kunnen overheden via de app de authenticiteit van tests of vaccinaties en de identiteit van de houder vaststellen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen reizigers informatie over testverplichtingen geven en controleren dat die aan de vereisten om te kunnen reizen voldoen.

Verder moet de app laboratoria helpen om certificaten uit te geven die door overheden worden verkend en laat de app reizigers weten waar ze zich kunnen laten testen of vaccineren en welke testverplichtingen er gelden. IATA laat tegenover persbureau Reuters weten dat 60.000 mensen aan een test van de app hebben meegedaan en dat die zo goed als gereed is. Als eerste zal de app door verschillende luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten worden gebruikt.